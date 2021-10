Fermato in auto con eroina, un taglierino e un falso tesserino delle forze dell'ordine: denunciato

Un 43enne di Montesilvano è stato denunciato dalla polizia di Pescara a seguito di un controllo stradale avvenuto in via Aterno, dove l'uomo stava transitando con la sua fiat Panda. Gli agenti della squadra volante e del reparto prevenzione crimine lo hanno fermato ed al momento del controllo ha consegnato spontaneamente un involucro con 3 grammi di eroina. A quel punto si è proceduto con una perquisizione sul veicolo e personale, trovando nel vano portaoggetti un taglierino e delle forbici.

Nel marsupio invece era presente un porta tesserino simile a quelli in uso alle forze dell'ordine con uno stemma della Repubblica Italiana e un tesserino con una foto dell’uomo con una matricola ed una scritta riferita a “Servizi integrati di sicurezza” con il grado di ispettore. Il taglierino, le forbici e il tesserino falso sono stati sequestrati, mentre al 43enne è stata ritirata la patente e l'auto sottoposta a fermo amministrativo in quanto circolava senza assicurazione e revisione. L'uomo è stato anche denunciato per per porto d’armi o oggetti atti ad offendere e per possesso di segni distintivi contraffatti.