Compra droga e la nasconde sotto la testa del figlio nel passeggino: ragazza denunciata e spacciatore arrestato

Avrebbe comprato la droga da uno spacciatore nascondendola nel passeggino, proprio sotto la testa del figlio. Per questo una donna, risultata poi incensurata, è stata denunciata in stata di libertà per detenzione ai fini di spaccio mentre l'uomo che gliel'avrebbe venduta, un marocchino con precedenti per reati simili, è stato arrestato.

L'operazione è stata condotta dagli agenti della squadra mobile con il supporto dell'unità cinofila nell'abito del servizio straordinario disposto dal questore Carlo Solimene, per il controllo del territorio attivo in centro e in particolare nell'area del terminal bus dell'area di risulta e corso Vittorio Emanuele. Proprio nei giardinetti che si trovano nella zona del terminal si è verificata la circostanza.

Gli agenti erano appostati a pochi passi dal giardinetto e stavano monitorando il comportamento dell'uomo che veniva avvicinato da diverse persone. A un certo punto avrebbe consegnato un sacchetti di plastica verde all ragazza che si trovava accanto a lui che lo avrebbe occultato nel passeggino. Accortasi forse della presenza della polizia, la donna si è allontanata dirigendosi verso via Trento dove è stata fermata e identificata. In quel sacchetto, trovato nascosto sotto la testa del figlio, hanno quindi trovato tre pezzi di hashish, due integri e uno aperto, per un peso complessivo di 250 grammi oltre a un bilancino di precisione perfettamente funzionante.

Fermato nel frattempo anche l'uomo che è stato come detto arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Il bilancio complessivo dell'attività di controllo

Nell'ambito del servizio straordinario di controllo svolto dal personale del reparto Prevenzione crimine Abruzzo e dalla questura, sono state identificate 95 persone di cui 22 cittadini extracomunitari e al controllo di 36 veicoli. Altre 45 persone sono state identificate dal personale dalla polizia ferroviaria. In questura sono state accompagnate per identificazione quattro persone di cui un uomo di nazionalità marocchina risultato irregolare sul territorio e nei cui confronti è stato disposto l’ordine a lasciare il territorio nazionale.