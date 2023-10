Beccato con oltre due chili di droga in casa e una pistola clandestina modificata in garage: arrestato 38enne

Aveva nascosto la droga in casa, mentre in un garage poco lontano che, seppur formalmente a lui non formalmente riconducibile sarebbe stato nella sua disponibilità, è stata trovata una pistola clandestina, nello specifico una scacciacani modificata con due proiettili. A finire in carcere con le accuse di detenzione ai fini di spaccio e possesso di pistola clandestina è stato un 38enne pescarese con precedenti.

La perquisizione è stata eseguita la mattina di sabato 14 ottobre ed è arrivata a seguito di un'accurata attività di indagine. Sono stati gli agenti della squadra mobile ad eseguirla nell'ambito dei controlli disposti dalla questura per rafforzare il contrasto allo spaccio. È così che nel frigorifero sono stati trovati oltre 2 chili di hashish (2mila 160 grammi). In una scatola di scarpe custodita in camera da letto sono invece stati trovati 219 grammi di cocaina.