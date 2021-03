Sono positive al Covid ma vanno in giro, 2 donne di Pianella denunciate dai carabinieri

Due donne di Pianella risultate positive al tampone molecolare per il Covid-19 (Coronavirus) sono state deferite dai carabinieri della locale Stazione per aver violato l’isolamento domiciliare fiduciario disposto dall’Asl di Pescara.

Infatti nell'attività di controllo dei militari dell'Arma le due donne non sono state trovate in casa sebbene avessero l’obbligo di permanere in casa poiché dichiarate positive al Covid-19.

La denuncia è scattata in quanto sono ritenute responsabili di aver violato la misura sanitaria dell’isolamento fiduciario nella propria abitazione a seguito della loro riscontrata positività al virus.