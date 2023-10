In stato di agitazione sputa ai carabinieri e li spintona, arrestata in via Tiburtina donna violenta

Una donna di 56 anni, già nota alle forze dell'ordine, è stata arrestata nella flagranza di reato mentre si trovava in un'area di servizio Eni in via Tiburtina Valeria a Pescara.

Alla centrale del 112, nella tarda serata di giovedì 19 ottobre, è arrivata una chiamata che segnalava la presenza di una donna in evidente stato di agitazione.

Sul posto sono così giunti i carabinieri della sezione radiomobile del Nor della locale Compagnia.

Ma i militari sarebbero stati fatti oggetto di numerose frasi ingiuriose e minacciose oltre a sputi e spintoni. Dopo numerosi tentativi il personale operante è riuscito a portare alla calma la donna che successivamente è stata anche visitata da personale del 118 nel frattempo intervenuti. All’arrestata sarebbe stato riscontrato un evidente stato di agitazione con atteggiamento violento non accessibile ad alcun colloquio. Dopo le visite, la 56enne è stata accompagnata nella propria casa in regime degli arresti domiciliari in attesa di convalida. Dopo la convalida, che si è svolta questa mattina, la donna è stata rimessa in libertà.