Donna cade dal rimorchio di una motozappa e muore a Penne

Tragedia a Penne nel pomeriggio di martedì 27 giugno per una donna di 67 anni morta dopo essere caduta dal rimorchio di una motozappa.

A perdere la vita è stata Silvia Cantagallo di Antrosano.

Lascia il marito e tre figli.

In base alla ricostruzione di quanto successo, la 67enne era sul rimorchio di una motozappa quando, per cause da accertare, è caduta, battendo violentemente la testa. Non si esclude che sia stata colpita dal mezzo agricolo. Lanciato l'allarme sul posto sono giunti i soccorritori del 118 ma che hanno potuto solo constatare l'avvenuto decesso in quanto la donna è morta sul colpo. Sulla dinamica dell'incidente indagano i carabinieri della locale Compagnia.