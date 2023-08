Minaccia con la punta in metallo di un ombrello donna in centro per farsi consegnare soldi, arrestato

Tentata rapina in pieno centro a Pescara nel tardo pomeriggio di martedì 8 agosto.

Intorno alle ore 19:30, una donna che aveva appena effettuato degli acquisti in una farmacia sarebbe stata avvicinata da un ragazzo di 24 anni.

Il 24enne le avrebbe puntato contro un ombrello con la punta metallica, intimando alla malcapitata di consegnargli subito i soldi.

È stato quindi al rifiuto della donna che il giovane avrebbe continuato a minacciarla fino al sopraggiungere di alcuni passanti. L’uomo ha così deciso di desistere e darsi alla fuga. A quel punto è stato richiesto l’intervento al 113 e la squadra volante della polizia si è immediatamente precipitata sul posto. Le pattuglie, grazie alla descrizione fornita dai testimoni e al loro coordinamento che ha permesso di cinturare l’area dove era avvenuto il tentativo di rapina, sono riuscite a individuare il rapinatore, che ancora si aggirava nella zona dopo il colpo fallito. Il 24enne è stato così sorpreso dagli agenti con ancora l’ombrello utilizzato per minacciare la donna ed è stato quindi arrestato per tentata rapina. Dopo le formalità di rito l’uomo è stato trasferito nel locale carcere in attesa della convalida.