Donna investita e uccisa da un'auto mentre usciva da un ristorante: arrestato il conducente, era positivo all'alcoltest

È stato arrestato per omicidio stradale e guida in stato d'ebrezza il conducente dell'automobile che marte 19 aprile in serata ha travolto due donne che uscivano da un ristorante e che stavano attraversando la strada. Una, Roberta Fiano di 56 anni è morta a seguito dell'impatto mentre l'amica di 51 anni è riocoverata in ospedale. Come riporta Lapresse, il 39enne è stato trovato positivo all'assunzione di alcool, in base a quanto accertato dai carabinieri di Alba Adriatica ed è presidente di una squadra locale di basket. Ora si trova agli arresti domiciliari.

In base alla ricostruzione dei testimoni presenti e della 51enne, Le due donne, ieri in tarda serata, erano appena uscite da un ristorante per festeggiare il fatto che la 56enne fosse stata appena dimessa dall'ospedale. In tre stavano attraversando la strada sulle strisce pedonali assieme al figlio della vittima rimasto illeso, quando la vettura li ha centrati. Un altro figlio di Roberta Fiano è morto tempo fa per un malore. La 51enne invece è ricoverata in ospedale a Teramo per una frattura al piede.