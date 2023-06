Donati gli organi di Marco Di Giovanni, il 19enne morto in un tragico incidente sulla rivera nord

Un ultimo gesto di grande altruismo quello di Marco Di Giovanni, il 19enne morto in ospedale a seguito delle gravissime lesioni riportate a causa dell'incidente avvenuto nella notte tra il 27 e il 28 giugno sulla riviera nord: ha donato i suoi organi. A riportare la notizia è l'agenzia Ansa.

Una volontà rispettata dai familiari con cui Marco ha ridato speranza ad altre persone. Poco fa si sono concluse le operazioni di prelievo:

per il cuore è arrivata in Abruzzo l'equipe proveniente da Napoli, per il fegato quella di Roma, per i reni quella dell'Aquila, mentre le cornee sono andate alla Banca degli occhi del capoluogo abruzzese.

In ospedale il 19enne era arrivato in condizioni disperate con la morte encefalica diagnosticata nella mattina del 29 giugno. La sera il triste epilogo con la certificazione del decesso. Di qui l'iter per l'autorizzazione all'espianto cui i genitori, che tre anni fa hanno perso il figlio maggiore, hanno acconsentito.

Le attività hanno coinvolto diversi reparti dell'ospedale, sotto la direzione del coordinatore aziendale trapianti, Rosamaria Zocaro, con la supervisione del Centro regionale trapianti. La salma del giovane resta ora a disposizione dell'autorità giudiziaria, per gli ulteriori accertamenti del caso. La notte dell'incidente Marco Di Giovanni si è scontrato con il suo scooter un mezzo della pulizia strade di Ambiente. Dei rilievi si è occupata la polizia stradale. Con lui in sella una 15enne rimasta ferita in modo non grave.