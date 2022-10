Nonostante i domiciliari sorpreso alla guida della sua vettura: arrestato dai carabinieri ad Elice

Un 54enne di Castiglione Messer Raimondo è stato arrestato dai carabinieri della compagnia di Penne per evasione. I militari lo hanno fermato per un controllo stradale nel territorio di Elice, dove si trovava a bordo della sua auto. Il suo atteggiamento agitato li ha insospettiti e così grazie ai controlli si è scoperto che era sottoposto ai domiciliari senza avere, secondo i carabinieri, alcuna autorizzazione ad allontanarsi dal suo paese di residenza per muoversi liberamente sul territorio. Una volta assolte le formalità di rito, è stato condotto in tribunale dove è stato convalidato l'arresto sottoponendolo nuovamente agli arresti domiciliari in attesa di giudizio.