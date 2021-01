Perseguita l'ex fidanzata, divieto di avvicinamento per un giovane: trovato con coltello e mazza da baseball

Divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa per un giovane di 20 anni di Pianella che avrebbe perseguitato l'ex fidanzata non accettando la fine della loro relazione.

A notificare il provvedimento emesso dal Gip (giudice per le indagini preliminari) del tribunale di Pescara su richiesta della Procura della Repubblica, sono stati i carabinieri.

Il provvedimento deriva dalle indagini condotte dai militari dell'Arma, in seguito alla denuncia-querela formalizzata dall’ex fidanzata per atti persecutori e danneggiamento.

La ragazza ha trovato il coraggio di denunciare quanto subìto nel tempo e si è rivolta ai carabinieri di Pianella. Nel dettaglio, il giovane, non rassegnandosi alla fine della loro relazione sentimentale, ha posto in essere nel tempo reiterate violenze fisiche e psicologiche, consistenti anche in pedinamenti sia quando la vittima si recava a lavoro sia quando era nella propria dimora.

All’atto della notifica dell’ordinanza, il giovane, rintracciato dai carabinieri a bordo della propria vettura, nel corso di perquisizione personale e veicolare, è stato inoltre trovato in possesso di una mazza da baseball e di un coltello della lunghezza complessiva di 14,5 centimetri, illegalmente detenuti.

Per questo motivo è stato contestualmente deferito in stato di libertà per il reato di porto di oggetti atti a offendere.