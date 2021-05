Non rispetta il divieto di avvicinamento e si presenta a casa di una 41enne: denunciato

Un 39enne di origini campane residente a Pescara, è stato denunciato dai carabinieri per aver violato un divieto di avvicinamento. L'uomo, senza occupazione e noto alle forze dell'ordine, si è presentato ieri in casa di una donna di 41 anni nella serata di ieri, dove è stato poi sorpreso dai militari in violazione della misura restrittiva che imponeva il divieto di avvicinarsi per 300 metri dall'abitazione della donna.