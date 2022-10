Dissestato anche il percorso per non vedenti in corso Umberto I [FOTO]

Dopo aver mostrato il difficile stato in cui si trova il percorso per non vedenti all'incrocio tra via Masci e viale Marconi, ci sono giunte in redazione numerose altre segnalazioni che evidenziano come il problema in città sia molto più diffuso di quanto non si possa credere.

Un nostro lettore, ad esempio, sottolinea che anche in pieno centro, e per la precisione in corso Umberto I, il tracciato in questione dedicato ai ciechi "è dissestato da anni, ma nessuno è mai intervenuto per sistemarlo". Come si vede dalla foto, infatti, quattro mattonelle sono completamente saltate e, di conseguenza, sono state rimosse.

Il fatto che questi percorsi versino in simili condizioni non è affatto positivo perché gli stessi costituiscono un serio pericolo per le persone non vedenti, che potrebbero rischiare di inciampare e farsi male. È pertanto necessario che chi di dovere risolva la questione il prima possibile.