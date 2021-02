VIDEO | Dispersi sul Monte Velino, grazie al bel tempo tornano in quota i soccorritori

Oggi a Valle Majelama sono proseguite le ricerche dei 4 escursionisti di cui non si hanno più notizie da settimane. In avanscoperta, questa mattina, una squadra composta da soccorso alpino, guardia di finanza e polizia, per capire i diversi livelli di manto nevoso, dovuti alle abbondanti nevicate di questi giorni. Dopo la perlustrazione, i soccorritori si sono riuniti in un summit, dopo di che sono riprese le operazioni, conclusesi al tramonto.

25 uomini sono saliti in quota a bordo di due elicotteri, uno della polizia e l’altro dai carabinieri. E domani mattina, approfittando del bel tempo, si tornerà in quota. Tuttavia nel pomeriggio la protezione civile ha stabilito una nuova allerta meteo per tutto il fine settimana.