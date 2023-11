Una montagna di rifiuti in una discarica abusiva sequestrata in via Tiburtina Valeria [FOTO]

I carabinieri forestali hanno posto sotto sequestro una discarica abusiva di rifiuti in via Tiburtina Valeria a Pescara.

I militari del nucleo carabinieri forestale e del nucleo investigativo di polizia ambientale agroalimentare e forestale – Nipaaf del gruppo carabinieri forestale di Pescara, sono intervenuti la scorsa settimana dopo le segnalazioni dei cittadini del posto e i rilievi aerei del 5° nucleo elicotteri carabinieri.

Inoltre hanno deferito alla locale Procura della Repubblica un cittadino della provincia teatina per realizzazione di discarica abusiva di rifiuti pericolosi e non pericolosi e hanno effettuato il sequestro d’iniziativa, già convalidato, di un terreno di sua proprietà in via Tiburtina.

Su un’area di circa 200 metri quadrati, abbandonati su un terreno non protetto dalle infiltrazioni, sarebbero stati trovati circa 300 metri cubi di rifiuti speciali, pericolosi e non pericolosi, tra cui: rottami ferrosi, cavi elettrici, batterie esauste per autoveicoli, rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche – Raee di varia natura (con frigoriferi contenenti ancora il compressore col relativo gas), materassi, divani, pensili da cucina, pezzi di legno e plastica, un furgone da rottamare colmo a sua volta di rifiuti (già sotto sequestro secondo le dichiarazioni del proprietario del terreno), tutto materiale pieno di ruggine e in evidente stato di abbandono o inservibile. Inoltre, adiacente a tale terreno sarebbe presente una struttura metallica di circa 7x3x3 metri, anch’essa sequestrata, entro la quale sono presenti altri Raee, oltre a 13 frigoriferi e 13 batterie per autoveicoli fuori uso. Tali rifiuti risultano accumulati in questo sito abusivo, completamente recintato ed accessibile solo da via Tiburtina, probabilmente dal mese di giugno 2018 e sono in continuo aumento.

Dopo avviso al pubblico ministero, tale area, su cui sono stati effettuati anche rilievi video-fotografici, è stata sottoposta a sequestro preventivo d’iniziativa della polizia gidiziaria e data in custodia giudiziale all’indagato. «L’autore del reato», secondo una nota del gruppo carabinieri forestale di Pescara, «rischia una condanna da uno a tre anni di arresto e un'ammenda da 5.200 a 50.000 euro, essendo la discarica destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi».