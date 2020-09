Nasconde oltre 35 mila chili di rifiuti pericolosi sul terreno di un'altra persona a San Silvestro: denunciato [FOTO]

Un 40enne di Francavilla al mare è stato denunciato dai carabinieri forestali Nipaaf di Pescara, per aver realizzato una discarica abusiva di circa 1000 metri quadrati a San Silvestro. L'uomo, fra l'altro, ha nascosto i rifiuti pericolosi (35.640 kg) sul terreno agricolo di un'ignara e incolpevole proprietaria. Fra i rifiuti vi erano batterie esauste di veicoli, parti di veicoli fuori uso, vetri, materiali ferrosi, legnosi e plastici, rifiuti misti dell’attività di costruzione e/o demolizione, apparecchiature elettriche fuori uso, anche contenenti clorofluorocarburi.

Le indagini sono state condotte assieme al 5° Nucleo Elicotteri Carabinieri – Nec. La titolare dell'area ha prontamente provveduto a sue spese a ripulire il terreno, rimuovendo i rifiuti che per fortuna erano stati accumulati per un tempo relativamente breve, scongiurando così effetti nocivi per l'ambiente. Il responsabile della discarica rischia l'arresto fino a tre anni ed un'ammenda fino a 52 mila euro.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Gallery