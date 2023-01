Discarica abusiva di rifiuti inquinanti in un terreno a Elice: scatta il sequestro, denunciato il proprietario

I carabinieri forestali della stazione di Collecorvino, hanno eseguito il sequestro di un terreno in strada Piccianesi ad Elice, denunciando il proprietario un sessantenne del posto per gestione illecita di rifiuti. L'uomo, oltre ad essere il proprietario del terreno, come risulta dalle indagini è anche l'autore di un ripetuto deposito incontrollato di rifiuti, tra cui contenitori di plastica per autocarri da 1.500 litri di capacità, bombole di gas esaurite, fusti di vernice usati, sedie e cassette di plastica, motori ed altre parti di autoveicoli, pneumatici, elettrodomestici vari, lamiere e rottami di alluminio e finestre, oltre a due autovetture da rottamare contenute all’interno di un container. Tutti materiali altamente inquinanti e pericolosi per l'ambiente ed essendo inutilizzabili devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi, ma l'uomo non disponeva di alcuna autorizzazione per la loro gestione.

Il comandante dei carabinieri forestali di Pescara ha aggiunto: “L’indagato essendo già stato denunciato in passato per il medesimo reato, rischia oggi anche la confisca del terreno sequestrato”.