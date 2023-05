Ennesima denuncia di un lettore: "All'altezza del ponte Capacchietti la pista ciclabile è ancora una discarica a cielo aperto" [FOTO]

Tante segnalazioni nel tempo sono arrivate alla nostra redazione, ma a quanto pare la situazione all'altezza del ponte di Capacchietti non migliora. Un cittadino ci invia infatti nuove foto in cui si vede lo stato di degrado in cui versa il sottopassaggio ciclopedonale trasformato ancora una volta in una discarica.

Sacchi dell'immondizia, pezzi di mobili e secondo quanto riferito anche siringhe (non visibili ad occhio nudo). “Ci scaricano di tutto e c'è chi viene a drogarsi”, denuncia il residente che ribadisce la necessità di intervenire con decisione per risolvere il problema in maniera definitiva non solo per ragioni di decoro, ma anche di sicurezza per chi ogni giorno quella pista ciclabile la percorre.