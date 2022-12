Non osservano il foglio di via: denunciati. Un uomo nei guai anche per possesso di droga

Cinque persone, rintracciate nel quartiere Rancitelli e con precedenti, sono state denunciate dalla polizia di Pescara perché inosservanti del provvedimento del foglio di via obbligatorio dal capoluogo adriatico.

Tra di loro c'è un uomo di 37 anni, residente nel Teramano, anch'egli sottoposto alla stessa misura, che è stato trovato in possesso di droga per uso personale e, pertanto, segnalato per lo stato di tossicodipendenza. I controlli degli agenti rientrano nell'ambito dei servizi di prevenzione e contrasto dei cosiddetti reati di natura predatoria (quali rapine, furti, scippi) e connessi allo spaccio di droga, disposti dal questore in occasione delle festività natalizie.