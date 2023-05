La denuncia: "Grida, risse e bottiglie spaccate di notte vicino l'Elefante e di giorno resta il degrado, è invivibile" [VIDEO-FOTO]

Una nuova segnalazione arriva dalla “zona Elefante” a due passi da piazza Salotto. Un residente ha girato un video in cui si vedono chiaramente i vetri di bottiglie rotte lasciate proprio nella zona dove di giorno passeggiano famiglie e bambini. Un video girato alle 11.15 del mattino (domenica 7 maggio) che è nuovamente ente l'occasione per denunciare quello che in zona avverrebbe la notte.

“Grida, risse e bottiglie spaccate a terra” sarebbero praticamente all'ordine del giorno secondo quanto riferito. A denunciarlo alla nostra redazione qualche giorno fa era stato un altro cittadino che ha parlato di “atti vandalici” e persino “minacce” nei confronti di negozianti e cittadini.

Anche in questo caso si lamentano i pochi controlli e si chiedono interventi più incisivi nella zona. “Non è più un posto dover portare i figli ai giocare”, conclude il residente.