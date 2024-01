Crolla durante i lavori parte del solaio del liceo Misticoni-Bellisario in costruzione [FOTO]

È crollata una parte dello scheletro della struttura del nuovo liceo MiBe (Misticoni-Bellisario) in costruzione in via Alessandro Volta. Tutto sarebbe avvenuto, come spiega il presidente della provincia Ottavio De Martinis a IlPescara, durante le operazioni di gettata del cemento. Sembrerebbe che un operaio si sia messo in salvo aggrappandosi a un macchinario secondo quanto riferito da alcuni testimoni, ma di questo al momento non vi è conferma. Il dato certo è che fortunatamente non si è fatto male nessuno, conferma De Martinis.

“La ditta si sta già adoperando per smontare quella parte e per rimontarla – aggiunge riferendo quanto a lui spiegato dal tecnico della Provincia -. Al momento si stanno facendo tutte le verifiche, ma non è il caso di creare allarmismi. La ditta che si sta occupando del cantiere è molto seria: è la stessa del liceo Marconi”.

Con un post del crollo riferisce anche il consigliere regionale Antonio Blasioli (Pd) che in linea con la non volontà di creare allarmismi chiede alla Provincia di fare tutti gli approfondimenti del caso. Approfondimenti che per quanto concerne l'immediato sarebbero dunque in corso. Anche il capogruppo comunale e consigliere provinciale Piero Giampietro annuncia dai social l'intenzione di voler andare fino in fondo per appurare se vi siano o meno responsabilità. "Le scuole devono essere sicure e così i cantieri che le costruiscono" scrive.

Per quanto riguarda i tempi del cantiere, nel sottolineare che la causa sarebbe stata già individuata (un problema ad un occhiello) e che tutto si sta facendo per avere piena contezza di quanto avvenuto con la piena fiducia alla ditta, De Martinis aggiunge: “Sono certo che a settembre i ragazzi potranno entrare nella nuova scuola”. Questo in piena sicurezza.