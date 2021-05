Coppia litiga furiosamente in un bed&breakfast e all'arrivo della polizia aggredisce gli agenti, 3 feriti [FOTO]

Furiosa lite tra una coppia in un bed&breakfast di viale Bovio a Pescara nella mattinata odierna, giovedì 13 maggio.

I due, in base alla prima ricostruzione di quanto avvenuto, avrebbero litigato per futili motivi.

È stato così richiesto l'intervento delle forze dell'ordine e sul posto è intervenuta la polizia di Stato.

All’arrivo della polizia entrambi si sono scagliati contro gli agenti che però li hanno fermati (per placarli è stato necessario usare lo spray al peperoncino) e fatti trasportare in ospedale per la medicazione delle ferite riportate durante la lite. La coppia sarebbe stata arrestata per resistenza a pubblico ufficiale. Sul posto sono intervenute due ambualanze del 118 di cui una della Misericordia di Pescara.

Anche un poliziotto è rimasto leggermente ferito a seguito di caduta.