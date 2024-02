Coppia di escursionisti pescaresi scivola in un canale sul Corno Grande: portati in ospedale dall'elisoccorso

Tragedia sfiorata sul Corno Grande dove ancora una volta (solo nella giornata di sabato 3 febbraio due erano stati gli interventi sul Gran Sasso) si è dovuto alzare in volo l'elisoccorso per recuperare due escursionisti pescaresi, un uomo e una donna, scivolati lungo il canale Bissolati. I due avrebbero riportato traumi importanti. Sono stati portati all'ospedale San Salvatore per gli accertamenti. A riportare la notizia è l'agenzia Adnkronos.

Secondo una prima ricostruzione la donna sarebbe scivolata travolgendo il compagno di cordata e trascinandolo verso valle. I traumi riportati hanno quindi reso necessario l'intervento dell'elisoccorso partito da L'Aquila e coadiuvato nelle operazioni dall'equipaggio del soccorso alpino e speleologico composto da un medico anestesista rianimatore e da un infermiere.