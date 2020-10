Controlli sul rispetto delle norme anti Covid-19, stretta della prefettura

Rispetto delle norme anti Covid-19, arriva la stretta della prefettura. Il prefetto della provincia di Pescara, Giancarlo Di Vincenzo, ha infatti deciso di far intensificare le verifiche sulle misure di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica.

In tal senso Di Vincenzo, nel richiamare le indicazioni condivise in sede di Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, ha dato disposizioni alle forze dell’ordine affinché vengano aumentati i controlli.