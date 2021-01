Controlli della polstrada in Abruzzo e Molise, 114 violazioni: ecco il bilancio

In azione 30 pattuglie, anche in abiti civili, coadiuvate da un elicottero del reparto volo e dalle unità cinofile della polizia di Pescara. Sono 279 le persone e 267 i veicoli fermati, con monitoraggi effettuati nelle province di L'Aquila, Chieti, Campobasso e Isernia

Controlli della polstrada in Abruzzo e Molise tra le autostrade e le principali arterie: il bilancio è di 114 violazioni. In azione 30 pattuglie, anche in abiti civili, coadiuvate da un elicottero del reparto volo e dalle unità cinofile della polizia di Pescara. Sono 279 le persone e 267 i veicoli fermati, con monitoraggi effettuati nelle province di L'Aquila, Chieti, Campobasso e Isernia.

Gli agenti hanno accertato i tempi di guida e riposo dei mezzi commerciali, attuato misure di contrasto dell'alterazione dei cronotachigrafi e verificato gli elementi identificativi dei veicoli, assicurazioni e revisioni. Particolare attenzione è stata rivolta anche al fenomeno del riciclaggio.

Allo svincolo Pescara Ovest dell'A14, in località Dragonara, la polstrada ha controllato 103 veicoli e 108 persone, contestando 25 violazioni al codice della strada di cui 10 relative ai tempi di guida e riposo dei conducenti dei mezzi pesanti. Inoltre un automobilista è stato sanzionato perché, incurante della presenza delle pattuglie, aveva continuato a parlare al telefonino mentre era alla guida.