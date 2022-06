Manomettono i contatori delle proprie abitazioni per rubare gas: denunciati a Spoltore

Due cittadini di Spoltore, rispettivamente di 63 anni 56 anni, non collegati fra loro, sono stati denunciati dai carabinieri della stazione di Spoltore per furto di gas dalla rete della società che fornisce il servizio. I due, secondo i militari, avrebbero manomesso il contatore all'esterno delle proprie abitazioni da oltre 10 anni, per appropriarsi indebitamente di gas della società enel energia rete gas spa il cui danno e’ ora in corso di quantificazione.