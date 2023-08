Migliorano le condizioni del 12enne colpito da un fulmine

Sono in via di miglioramento le condizioni di salute del ragazzo di 12 anni che nel campo Celdit di Chieti Scalo è stato colpito da un fulmine mentre stava iniziando l'allenamento di calcio.

Dopo essere stato portato nell'ospedale di Chieti per il 12enne è stato deciso il trasferimento in quello di Pescara dove è stato ricoverato in Rianimazione.

Il giovane atleta, dopo essere stato colpito dalla potentissima scarica elettrica, era andato in arresto cardiaco.

Ma il tempestivo intervento dei soccorritori del 118 e le conseguenti manovre rianimatorie avevano consentito al cuore di tornare a battere. Come riporta ChietiToday, è il sindaco teatino Diego Ferrara a fornire un aggiornamento: «Buone notizie, il bambino è stato estubato, respira autonomamente con l'aiuto precauzionale di una mascherina, ha parlato e la prima cosa che ha detto è stata che è tifoso del Milan».

Dalle notizie pervenute al sindaco di Chieti il ragazzo è stato sottoposto a una Tac dell'encefalo risultata negativa. Nella tarda mattinata di oggi i medici inizieranno gradualmente a svegliarlo. Nel frattempo la polizia sta visionando le immagini delle telecamere utilizzate dai tecnici sportivi (utilizzate per gli allenamenti) che hanno ripreso l'esatto momento in cui il fulmine è caduto sul campo colpendo il ragazzo. In giornata la Asl di Pescara dovrebbe emettere un bollettino ufficiale.