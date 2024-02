Decise le condanne per la rapina al centro agroalimentare di Villanova di Cepagatti

Si è concluso con due condanne e due patteggiamenti della pena il rito abbreviato per la rapina messa a segno nel centro agroalimentare di Villanova di Cepagatti l'11 luglio del 2022.

La sentenza è stata emessa nel tribunale di Pescara nel pomeriggio di martedì 6 febbraio.

Quattro erano gli imputati: Cosimo "Mimmo" Nobile, Maurizio Longo, Renato Mancini e Fabio Iervese.

I primi due sono stati condannati a 7 anni e 6 mesi di reclusione mentre Mancini e Iervese hanno patteggiato 2 anni e 4 mesi per la collaborazione fornita agli inquirenti. L'udienza si è tenuta davanti al Gup (giudice per l'udienza preliminare) Fabrizio Cingolani. Per Nobile e Longo, che sono stati giudicati con il rito abbreviato, il pm (pubblico ministero) Luca Sciarretta aveva chiesto una condanna a 7 anni e 3 mesi.