Travolse e uccise ex consigliere comunale con la mietitrebbia ad Abbateggio, condannato a 6 mesi

Mentre era alla guida di una mietitrebbia travolse e uccise ad Abbateggio Donato De Thomasis, 70enne ex consigliere comunale ed ex operaio della Bussi Officine.

Per questa ragione, un uomo di 37 anni di Alanno è stato condannato a 6 mesi di reclusione, con pena sospesa.

L’udienza si è conclusa nella giornata di giovedì 1 febbraio davanti al giudice Mariacarla Sacco del tribunale di Pescara, come informano da Giesse Risarcimento Danni.

L’incidente

Erano circa le ore 10:30 quella mattina quando De Thomasis ha raggiunto il suo appezzamento di terreno in località valle Giumentina Capo D'acqua per l'arrivo della mietitrebbia, incaricata di effettuare il taglio del raccolto misto grano-farro. All’arrivo del grande macchinario, per farlo accedere al fondo l’operatore alla guida ha utilizzato un varco trovato con la rete metallica (che fungeva da recinto per gli animali selvatici) adagiata sul terreno. Nel passaggio del mezzo sopra la rete però, la stessa è stata agganciata dalla mietitrebbia. «Appena avviato il lavoro di mietitura, il macchinario ha così tragicamente risucchiato la rete, agganciando purtroppo un piede del povero Donato, che stava osservando l’operazione da un angolo dell’appezzamento», spiega Gianni Di Marcoberardino, responsabile dello studio Giesse di Montesilvano, «il tanto atteso momento del raccolto, dopo mesi di sacrifici e tanta fatica, si è così trasformato in pochi istanti in tragedia: Donato si è trovato risucchiato verso la macchina, venendo tragicamente investito».

La condanna decisa

Il pm Luca Sciarretta nel capo di imputazione per omicidio colposo aveva evidenziato le condotte colpose del 37enne consistite in negligenza, imprudenza e imperizia per la modalità di ingresso nel fondo, per non aver preteso un maggiore allontanamento in zona di sicurezza del povero De Thomasis e infine per non essersi accorto di aver agganciato la rete metallica. Da qui la richiesta di rito abbreviato da parte del 37enne, che ha portato alla condanna a 6 mesi. «Una pena senz’altro esigua», conclude Di Marcoberardino, «che di certo non accontenta la speranza di giustizia manifestata sin dal giorno dell’incidente da parte dei familiari. Sarebbe bastata un poco di attenzione in più quella mattina per scongiurare questa tragedia».