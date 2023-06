Condanna di 23 anni per l'anarchico pescarese Alfredo Cospito

È stata rimodulata dalla Corte d'Assise d'Appello di Torino in 23 anni la condanna per l’anarchico pescarese Alfredo Cospito nell’ambito del processo per l’attentato alla ex caserma allievi carabinieri di Fossano del 2006, come riferisce l'AdnKronos.

In primo grado e in appello l'anarchico di Pescara era stato condannato a 20 anni.

Per Anna Beniamino la Corte ha rimodulato la pena in 17 anni e 9 mesi.

In primo grado e in appello era stata condannata a 17 anni. L’accusa aveva chiesto l’ergastolo con isolamento diurno per 12 mesi per Cospito e 27 anni e 1 mese per Beniamino.

La soddisfazione del legale di Cospito

«Siamo assolutamente soddisfatti, avevamo timore che potesse andare molto, molto peggio», dice l’avvocato di Alfredo Cospito, Flavio Rossi Albertini, alla lettura della sentenza, «i giudici hanno ritenuto di attestarsi e sostanzialmente marcare l’alveo su cui si era già inserita la Corte d’Assise e d’Appello il 5 dicembre scorso allorché inviò la questione di legittimità costituzionale alla Corte Costituzionale, per cui siamo soddisfatti per il buon esito. Anche alla luce del tenore delle requisitorie che sono state compiute nelle ultime due udienze è senz’altro un buon risultato. Pensiamo che sia tutto sommato un giudizio equilibrato rispetto alla decisione avversa della Corte di Cassazione che aveva deciso di riqualificare. Un risultato sicuramente apprezzabile quello che abbiano conseguito quest’oggi».