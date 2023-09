Nel 2015 pestò selvaggiamente un ragazzo residente a Popoli: il responsabile condannato a sei anni e otto mesi

Dovrà scontare sei anni e otto mesi di reclusione per aver pestato nel 2015 un ragazzo straniero residente a Popoli che a seguito della violenta aggressione subì un delicato intervento di neurochirurgia al cervello.

A riportare la notizia è l'agenzia Ansa. Si aprono dunque le porte del carcere per il 32enne di Pratola Peligna (L'Aquila) arrestato dai carabinieri della compagnia di Sulmona. Al tempo fu indagato e arrestato insieme a un coetaneo inizialmente con l'accusa di tentato omicidio e porto abusivo d'armi: accusa poi derubricata in lesioni gravissime. Un vero e proprio agguato quello di cui sarebbe stato vittima il 21enne di Popoli raggiunto da calci e pugni sul volto, alla testa e all'addome anche con l'utilizzo di una noccioliera metallica identificata come una di quelle il cui porto è assolutamente vietato.