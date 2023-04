Il Comferr (Comitato intercomunale per la linea ferroviaria Pescara - Roma) piange la morte del suo presidente Antonio Bianchi

Il Comferr (Comitato intercomunale per la linea ferroviaria Pescara - Roma) si stringe nel dolore per la perdita del presidente Antonio Bianchi. Si tratta, lo ricordiamo, del comitato intercomunale costituito dai comuni di Manoppello e Chieti (Brecciariola) riguardante il progetto dell'alta velocità ferroviaria presentato da Rfi che è stato contestato e criticato in diverse parti dai comitati locali dei residenti e dalle stesse amministrazioni comunali.

Bianchi,di Manoppello Scalo, è morto all'età di 66 anni. Lascia la moglie Maria Grazia, i figli Alessandro e Marco. I funerali si terranno lunedì 24 aprile dalle 16 nella chiesa di San Pancrazio. Il messaggio di cordoglio del direttivo del Comferr:

"Non avremmo mai voluto apprendere questa notizia, ogni giorno che passava, dopo che le tue condizioni erano peggiorate, le speranze di vederti tra noi erano sempre più concrete. E invece la sorte ha voluto così. Ci mancherai Antonio. Ci mancherai tantissimo. Un abbraccio forte a te, e sentite condoglianze alla tua famiglia"