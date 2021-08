Le fiamme non risparmiano anche Città Sant'Angelo: incendio in via Ranalli [FOTO]

Anche Città Sant'Angelo è stata interessata nel pomeriggio di oggi da un incendio. Il rogo è scoppiato in via Ranalli, come riferisce il Comune con un post sulla pagina Facebook ufficiale.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco assieme ai volontari della Modavi protezione civile di Città Sant'Angelo e Pianella per cercare di arginare il rogo alimentato, anche in questo caso, dal forte vento caldo africano che interessa praticamente quasi tutto il territorio abruzzese. Fortunatamente la situazione è sotto controllo. Le fiamme sono state spente e ora si procederà alla messa in sicurezza dell'area.