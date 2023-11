Il circolo privato è aperto nonostante fosse stata disposta l'interruzione dell'attività, due denunciati

Nel quartiere Villa del Fuoco la polizia, nel corso dell'operazione di controllo straordinario del territorio messa in atto venerdì 3 novembre, è stato controllato un circolo privato e sarebbe emerso che, malgrado fosse stato già adottato un provvedimento amministrativo che ne aveva interrotto l’attività, il circolo fosse regolarmente aperto con persone all’interno intente a consumare alcolici.

Nel corso dell’attività ispettiva sono stati sequestrati svariati documenti che permettevano lo svolgimento dell’attività di circolo e sarebbero risultati contraffatti. Al termine del controllo, due persone sono state segnalate all’autorità giudiziaria per i reati di falso e inottemperanza al provvedimento che dispone l’interruzione dell’attività e l’immobile sede del circolo è stato posto sotto sequestro preventivo al fine di non far proseguire l’attività illecitamente svolta.