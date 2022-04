Ha l'obbligo di firma, ma non si presenta: individuato e arrestato 29enne

Arrestato dai carabinieri della stazione radiomobile del Nor di Pescara un 29enne senza fissa dimora in esecuzione dell'ordinanza di aggravamento della misura cautelare cui era già sottoposto. L'uomo, infatti, si sarebbe dovuto presentare ogni giorno nel comando della stazione di Pescara della polizia giudiziaria per la firma, ma presso il comando della stazione di Pescara non si è mai visto. Sono quindi scattate le ricerche fino alla sua individuazione in via Tavo, al Ferro di Cavallo di Rancitelli. E' stato preso e arrestato. Ora si trova in carcere dove rimarrà a disposizione dell’autorità giudiziaria mandante.