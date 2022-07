Espulso e con precedenti torna in Italia: individuato e arrestato dai carabinieri

Era già stato in Italia e si era al tempo reso responsabile di vari reati e per questo espulso dal Paese con il divieto di reingresso, ma ieri è stato individuato dai carabinieri della stazione di Pescra Scalo mentre camminava nelle vie del centro. Si tratta di un cittadino bulgaro.

E' stato sottoposto a controllo e identificato. I militari hanno così scomperto che su di lui gravava un provvedimento in parola. Tratto in arresto, dopo il processo, è stato condotto nel Centro per rimpatri (Cpr) di Roma-Ponte Galeria.