Caos in corso Umberto I, la versione della coppia: "Maltrattati dalla polizia municipale"

Ha destato molto scalpore in città quanto avvenuto nel pomeriggio di ieri, lunedì 2 novembre, nella centralissima corso Umberto I dove si è scatenato il caos per un confronto tra una coppia senza mascherina e gli agenti della polizia municipale che chiedevano di indossarla.

Riceviamo e pubblichiamo la versione dei fatti che ci scrive la ragazza di 20 anni protagonista dell'episodio insieme al compagno.

«Innanzitutto stavamo camminando su Umberto I e io non portavo la mascherina perché sono incinta e asmatica la pattuglia dei vigili si ferma e viene verso di noi e due di questi vigili chiedono il motivo per cui io non portavo la mascherina. Gli ho dato le mie spiegazioni e mi hanno chiesto se avessi dei documenti addosso. Gli ho risposto di no perché stavo andando a fare la spesa però avevo le foto sul telefono. Il maggiore Giancaterino viene verso di me chiedendomi le mie generalità e gliel'ho date. Ha continuato a chiedermi il documento e io ho ripetuto che avevo la foto sul telefono ma questa cosa non gli è andata bene e quindi rivolgendosi a me mi ha detto che a lui non frega un c**** se fossi stata incinta e che mi avrebbe portato con forza in macchina. A quel punto, il mio ragazzo sentendo ciò ha preso le mie difese dicendogli che non doveva azzardarsi a toccarmi. A un certo punto il maggiore ha preso di forza il mio ragazzo bloccandolo dalle braccia nonostante il mio ragazzo gli stesse chiedendo di togliergli le mani di dosso. Lui ha cominciato a spintonarlo verso la macchina senza motivo solo perché mi stava difendendo me. Il mio ragazzo ha provato a chiedergli perché gli stesse mettendo le mani addosso e la sua risposta è stata "perché sì". Il mio ragazzo ha cominciato a urlare chiedendo della polizia e se potessero chiamare la polizia ma hanno fatto finta di chiamarla. L'ho chiamata io e mezz'ora dopo sono arrivati e nel frattempo è successo che è il vigile ha chiamato i soccorsi cioè altre 5 persone contro il mio ragazzo solo perché non riusciva a tenerlo fermo e non contento di ciò ha cercato di ammanettarlo a un braccio e tirandolo dal braccio l'ha ammanettato e altre due persone dietro il busto. È lì sono intervenute le persone a urlare per difendere il mio ragazzo visto che era una persona contro 5 nonostante il mio ragazzo stesse urlando per il dolore al braccio perché gli stavano piegando il braccio e volevano buttarlo giù a terra in 5 persone altre persone sono intervenute spingendo questo maggiore addosso a lui poi da lì è arrivata la polizia e hanno chiesto cosa fosse successo a me e al mio ragazzo ci hanno portato con loro vicino alla loro macchina e l'ambulanza è arrivata due minuti dopo per visitare il vigile che non è stato assolutamente toccato. Il mio ragazzo non ha toccato nessuno solo perché mi stava proteggendo perché questo vigile mi stava minacciando è passata per una persona di m**** cioè un extracomunitario, un senza dimora uno che ha la fedina penale sporca è tutto ciò solo perché stava difendendo la propria ragazza da una persona simile».

Il giovane si è presentato questa mattina in tribunale per il rito direttissimo per le accuse di oltraggio e resistenza a pubblico ufficiale. In tribunale verrà chiarita questa vicenda.