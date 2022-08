Due cani denutriti vagano nella corsia dell'autostrada A14, salvati dalla polizia stradale

Due cani che vagavano lungo la carreggiata dell'autostrada A14 questa mattina, mercoledì 31 agosto, sono stati tratti in salvo dalla polizia stradale.

Gli agenti della sottosezione di Pescara è intervenuta visto che i due meticci di taglia si aggiravano pericolosamente sulla carreggiata adiacente l’area di servizio “Alento Est”.

I due cani, un maschio e una femmina, sono stati così recuperati, come riferisce ChietiToday.

Erano denutriti e sprovvisti di microchip e per questo motivo sono stati rifocillati dai componenti la pattuglia e quindi consegnati ad operatori dell’Asl di Chieti per il successivo ricovero in un canile.