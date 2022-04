Cadono calcinacci sulla strada, paura in corso Vittorio Emanuele II [FOTO]

Paura nella prima serata di ieri, 29 aprile, lungo corso Vittorio Emanuele II, più precisamente a poca distanza dall'incrocio con via Venezia. Intorno alle ore 20 è caduto sulla strada un pezzo di cornicione, staccatosi da uno dei palazzi lì presenti. Come riferiscono dalla centrale operativa del 115, alcuni calcinacci si sono riversati sul marciapiede sottostante, creando il panico.

In pochi istanti si è formato un capannello di persone e curiosi. Sul posto, per effettuare i rilievi di rito e fare le opportune verifiche, si sono immediatamente recati i vigili del fuoco di Pescara con vari mezzi, tra cui un'autoscala. È intervenuta anche una pattuglia della polizia municipale. L'area in questione è stata poi messa in sicurezza, transennandola con del nastro segnaletico bianco e rosso. Fortunatamente non si è registrato alcun ferito.