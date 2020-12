VIDEO | Blitz al 'Ferro di cavallo' di Rancitelli con il nuovo questore Liguori

Continuano i controlli della polizia nel quartiere Rancitelli, al Ferro di cavallo in via Tavo, disposti dal nuovo questore Luigi Liguori. Nello specifico, oggi pomeriggio gli agenti hanno dovuto richiedere l'intervento dei vigili del fuoco per poter accedere in un'abitazione da perquisire. Lo stesso questore era presente al blitz odierno.

Sul posto squadra volante, squadra mobile, reparto prevenzione crimine e unità cinofile, oltre alla guardia di finanza, la polizia municipale e i succitati pompieri. Inoltre sono state effettuate verifiche nelle attività della zona per accertare il rispetto delle disposizioni anti-Covid, sanzionando 3 persone intente a consumare all’interno di un bar che, a sua volta, è stato multato con 400 euro e la sospensione della somministrazione di alimenti e bevande per 5 giorni.

Si è poi cercato di individuare eventuali allacci abusivi all'energia elettrica, scoprendone 3 (i responsabili saranno segnalati all’autorità giudiziaria). Infine una persona è stata segnalata per possesso di droga a uso personale, con il sequestro di 1,8 grammi di marijuana.