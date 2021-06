Bimbo di 4 anni a spasso con il triciclo sulla statale: recuperato e riconsegnato ai nonni

Un bimbo spoltorese di soli quattro anni è stato recuperato sano e salvo questa mattina sulla statale 16 bis mentre era alla guida del suo triciclo. Lo riporta Spoltore Notizie. Il fatto è avvenuto intorno alle ore 11 nel centro del capoluogo, in prossimità della curva davanti all’agenzia postale. Un automobilista in transito ha notato il bambino che, evidentemente scappato al controllo dei famigliari, stava in mezzo alla strada. In pochi minuti è arrivata sul posto la polizia locale.

Il sottotenente Mauro Dioletta è riuscito ad avvicinarsi al piccolo e a farsi dire sia il suo nome sia la via in cui abita, distante qualche centinaio di metri. A quel punto è stato riconsegnato ai nonni che, fino a quel momento, erano convinti che il nipotino stesse giocando nel giardino di casa. Come si dice in questi casi, tutto è bene quel che finisce bene.