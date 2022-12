Cade in casa mentre gioca e perde i sensi dopo aver battuto la testa, bimba di 11 mesi trasportata a Pescara

Cade in casa mentre sta giocando e perde i sensi dopo aver battuto la testa.

Come riferisce ChietiToday, lanciato l'allarme sul posto sono giunti i soccorritori del 118 che hanno accompagnato una bambina di 11 mesi di Montemarcone nell'ospedale di Pescara.

In base a quanto ricostruito dai carabinieri della compagnia di Atessa, intervenuti sul posto, la piccola stava giocando in casa con la sorella quando sarebbe caduta battendo la testa sul pavimento.

Ha perso i sensi, ma poco dopo si è ripresa. È stato deciso il trasferimento al Santo Spirito e a quanto si apprende le sue condizioni paiono non destare preoccupazione, ma resterà in osservazione per qualche giorno. In casa, al momento dell’incidente, era presente il padre.