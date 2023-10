Controlli straordinari dei carabinieri in varie zone della città: denunce, sequestri, una patente ritirata e contravvenzioni

Servizio straordinario per il controllo del territorio a Pescara messo in atto dai carabinieri nel pomeriggio di venerdì 13 ottobre.

I militari della locale Compagnia hanno agito per il contrasto dei reati predatori e contro lo spaccio di sostanze stupefacenti.

Nello specifico sono stati effettuati controlli in pieno centro abitato che hanno visto interessate le zone di piazza Santa Caterina, del parco Florida, dell’area di risulta, della stazione centrale e di quella di Porta Nuova all’altezza del centro commerciale Il Molino, e dei quartieri di San Donato e Fontanelle.

Al servizio sono stati impiegati 18 uomini dell’Arma che hanno controllato e identificato 117 persone; controllato 83 autoveicoli; elevate 3 contravvenzioni al codice della strada; è stata ritirata una patente di guida; 3 i veicoli sottoposti a perquisizione e ispezione; sequestrati 0,50 grammi di hashish. Inoltre una persona è stata segnalata per violazione dell'articolo 75 Dpr 309/90 in materia di sostanze stupefacenti e 3 persone sono state segnalate per violazioni al foglio di via obbligatorio.