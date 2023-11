Fermato in bici con due motoseghe e un tagliatubi: denunciato dai carabinieri per ricettazione

Un 38enne di nazionalità italiana è stato denunciato dai carabinieri della sezione radiomobile della compagnia di Pescara, sottoposto al divieto di ritorno nel comune di Pescara, dopo essere stato fermato per un controllo la notte del 31 ottobre in via Tavo. L'uomo, noto alle forze dell'ordine, dovrà rispondere di ricettazione in quanto viaggiava su una bicicletta trasportando due motoseghe ed un taglia tubi. La merce è stata sequestrata e ora si cerca il legittimo proprietario a cui restituirla.