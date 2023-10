Bambino di 3 anni investito da un'automobile in terapia intensiva, verrà trasferito nell'ospedale di Pescara

Un bambino di soli 3 anni è stato investito da un'automobile in viale Crispi a Teramo nel pomeriggio di domenica 22 ottobre.

Come riporta l'agenzia LaPresse, le sua condizioni attuali sono stabili.

A un iniziale controllo sembrava che il piccolo non avesse riportato gravi traumi, ma da una verifica più approfondita, al pronto soccorso del Mazzini di Teramo, il quadro clinico è risultato piuttosto delicato.

La prognosi del piccolo resta riservata ed è in osservazione clinica nella terapia intensiva, dopo la stabilizzazione chirurgica effettuata in urgenza ieri sera. Il bambino è stato operato alla milza e presenterebbe una frattura al femore. Alla stabilizzazione delle condizioni cliniche verrà trasferito nel centro di riferimento regionale di Pescara in chirurgia pediatrica.