Hanno difficoltà a rientrare a riva, salvate due bagnanti e una bambina [FOTO]

Si erano allontanate con un "tondoludo" (tubo galleggiante colorato) di fronte al lido "Mila" ma, una volta varcata la scogliera, non sono più riuscite a rientrare a riva. Per questo motivo hanno chiesto aiuto al bagnino, che le ha tratte in salvo. Protagoniste dell'episodio sono due giovani madri e una bambina, figlia di una di loro. Proprio la piccola è stata recuperata e messa in sicurezza per prima da Davide Orlando della "Compagnia del Mare - Lifeguard".

Subito dopo il giovane ha raggiunto la prima bagnante, situata nei pressi della scogliera, e poi anche la seconda, che nel frattempo aveva afferrato come supporto la boa rossa del limite di balneazione, posta a 300 metri dalla battigia. Entrambe le donne si sono aggrappate al moscone del bagnino, che le ha riaccompagnate dove l'acqua permetteva loro di continuare a piedi.