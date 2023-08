Oggi l'autopsia sul 35enne pescarese morto a Sambuceto

È stata affidata al medico legale Marco Piattelli, al tossicologo Fabio Savini e al cardiologo Marcello Caputo l'autopsia su Simone Di Gregorio, 35enne che domenica scorsa, a Sambuceto di San Giovanni Teatino, è morto prima di raggiungere l'ospedale di Chieti con l'ambulanza del 118.

L'autopsia, come riporta l'agenzia LaPresse, sarà eseguita nella mattinata di giovedì 17 agosto nell'ospedale di Chieti.

Il 13 agosto il giovane, in grave stato di agitazione, è stato fermato dai carabinieri sul tracciato ferroviario.

I militari dell'Arma avrebbero usato il taser. Da indiscrezioni vicine agli ambienti dell'Arma, al momento dello sparo ad impulso uno dei 2 dardi della pistola elettrica non avrebbe raggiunto il 35enne, finendo su un asciugamano e per questo la pistola non avrebbe emesso l'impulso elettrico. In breve, il taser sarebbe stato sparato a vuoto. L'esame autoptico punta a chiarire la causa del decesso del ragazzo, con problemi psichiatrici, residente a Pescara, in cura in un centro di igiene mentale, che il 13 agosto era in visita dai genitori. Il 35enne, dopo il difficile intervento dei carabinieri è stato sedato dal personale sanitario intervenuto con l'ambulanza del 118 e poco dopo è deceduto. L'inchiesta è coordinata dal sostituto procuratore della Repubblica di Chieti, Marika Ponziani. L'ipotesi di reato è l'omicidio colposo e, al momento, non risultano iscritti nel registro degli indagati.