Slitta l'autopsia sul corpo di Nicola D'Angelo, Comune di Penne pronto a sostenere la famiglia

Slitta l'autopsia sul corpo di Nicola D'Angelo, il 38enne di Penne che giorni fa è stato trovato senza vita in Germania, dove abitava e lavorava come muratore da qualche tempo. Più precisamente D'Angelo è morto in un bed and breakfast a Francoforte, dove si era recato per il fine settimana da Memmingen, città in cui invece aveva il proprio domicilio.

Le autorità locali avevano inizialmente fissato l'ispezione cadaverica per lo scorso venerdì, ma hanno poi deciso di rinviare tutto a mercoledì 16 novembre, come conferma a IlPescara.it il sindaco del capoluogo vestino, Gilberto Petrucci: "L'autopsia verrà effettuata dopodomani. Il Comune è in contatto con la famiglia di Nicola D'Angelo. È una vicenda molto triste", dice. Poi, relativamente al rientro della salma in Italia, Petrucci spiega che "ci siamo resi disponibili a dare il nostro aiuto per svolgere tutte le pratiche amministrative necessarie".

Attualmente in territorio tedesco si è recato Simone, uno dei fratelli di Nicola, per seguire da vicino la vicenda. La famiglia ha anche nominato un legale. Il 38enne D'Angelo stava per tornare a Penne in pianta stabile, essendo ormai insoddisfatto della propria permanenza in Germania. Purtroppo il suo sogno è stato spezzato in una modalità tragica, su cui si sta cercando di fare luce.