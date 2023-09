Viaggiava a bordo di un'auto rubata, denunciato un pescarese ad Avellino

Un uomo di 33 anni, originario di Pescara ma residente a Napoli, dovrà rispondere del reato di ricettazione dopo che sarebbe stato fermato dalla polizia al volante di un'automobile poi risultata rubata.

Come riferisce AvellinoToday, il personale dell’ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico della questura ha denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Avellino il 33enne pescarese già noto alle forze dell'ordine.

L’uomo è stato fermato a bordo di un’automobile Fiat Grande Punto e nel corso del controllo sarebbe emerso che il veicolo, intestato a un soggetto residente nella provincia di Napoli, risultava oggetto di furto.

Per questo motivo a conclusione degli accertamenti il 33enne è stato deferito all’autorità giudiziaria e il veicolo sottoposto a sequestro penale, in attesa degli ulteriori accertamenti necessari a identificare il legittimo proprietario per la restituzione del veicolo.