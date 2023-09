Ancora un'auto a fuoco a Fontanelle: è il terzo incendio notturno in pochi giorni [FOTO]

Nuovo incendio notturno a Fontanelle, in via Caduti per servizio. Alle 2,30 del 2 settembre, infatti, un'automobile di proprietà di una signora è stata distruttura da un rogo, probabilmente di origine dolosa. Sul posto è intervenuta una squadra dei vigili del fuoco del comando provinciale di viale Pindaro. Nessun altro veicolo è stato interessato dalle fiamme. Negli ultimi giorni c'erano stati altri episodi simili: un incendio infatti aveva distrutto un cassonetto della spazzatura, uno scooter e un'altra automobile.